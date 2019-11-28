В Перми суд оправдал охранницу школы, где в 2018 году подростки напали с ножами на четвероклассников

Пермский краевой суд оправдал Яну Галкину, охранницу школы № 127, где в январе 2018 года двое подростков с ножами напали на учеников четвёртого класса и учительницу.

Как пишет ТАСС, женщина «оправдана с правом на реабилитацию». Теперь она может требовать от государства возмещения имущественного и морального вреда, а также извинения прокурора от имени государства за незаконное уголовное преследование.

В октябре районный суд приговорил охранницу к двум годам ограничения свободы. Её признали виновной в причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения обязанностей, поскольку женщина пропустила подростков в школу, не проверив их документы и не досмотрев сумки. Подсудимая свою вину не признала.

«Этих ребят я знала в лицо. Личные вещи учеников мы не имели права досматривать. Только — ручную кладь у посетителей», — пояснила Галкина на суде.

Напомним, ЧП произошло утром 15 января 2018 года. Двое подростков ударили ножом учительницу и напали на школьников четвёртого класса. В результате пострадали 15 человек, 12 из них, в том числе сами нападавшие, были доставлены в больницу. Учительница получила 17 ножевых ранений.