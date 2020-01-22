В Перми по делу о гибели людей в мини-отеле задержан сотрудник пожарного надзора

Следователи СКР задержали сотрудника Госпожнадзора Пермского края, проводившего проверку мини-отеля «Карамель», где из-за прорыва трубы погибли пять человек, пишет «Коммерсантъ».

Имя задержанного не называется, он подозревается в халатности, повлекшей по неосторожности смерть двух или более лиц. По данным следователей, инспектор ещё год назад выявил нарушения правил безопасности в хостеле, однако не стал добиваться немедленной приостановки работы мини-отеля. СКР намерен ходатайствовать об аресте инспектора.

Напомним, трагедия в мини-отеле «Карамель» произошла 20 января — из-за прорыва трубы отопления помещения были затоплены кипятком. Погибли пять человек, шесть пострадали. СКР возбудил уголовное дело по ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц). Владелец хостела объявлен в федеральный розыск.