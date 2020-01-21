В Перми объявили в розыск владельца хостела, где в кипятке погибли 5 человек

Руководитель пермского хостела «Карамель», где в кипятке погибли пять человек, объявлен в оперативный розыск, со ссылкой на источник в правоохранительных органах региона пишет Ura.ru.

«Возможный подозреваемый предприниматель Щербаков Сергей Анатольевич объявлен в оперативный розыск», — сообщил источник.

После ЧП в хостеле Щербаков улетел в столицу, в настоящий момент его местонахождение неизвестно. По данному факту проводится проверка. В ходе следственных мероприятий изъяты личные вещи погибших, компьютер, ноутбук, документы на деятельность ИП, а также сотовые телефоны по месту проживания руководителя мини-гостиницы. Возбуждено уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц».

Напомним, ночью 20 января недалеко от дома на Советской Армии, 21 прорвало теплотрассу. Кипяток под большим давлением полился в подвал, где находилась мини-гостиница. В результате пять человек (в том числе пятилетняя девочка) погибли, ещё трое доставлены в больницу.