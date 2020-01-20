СК возбудил уголовное дело после гибели пяти человек в мини-отеле в Перми

В Перми возбуждено уголовное дело в связи с гибелью пяти человек в мини-отеле «Карамель», где прорвало трубу с горячей водой, сообщает пресс-служба управления СКР по Пермскому краю.

Дело расследуется по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности и повлёкших по неосторожности смерть двух и более человек.

По данным следствия, в ночь на 20 января в мини-отеле, расположенном в цокольном этаже жилого дома в Индустриальном районе, прорвало трубу с горячей водой, отель затопило.

Изначально краевой Минздрав сообщал о четырёх погибших, по уточнённой информации экстренных служб, в отеле погибли пятеро, в том числе ребёнок. Ещё трёх человек с ожогами доставили в больницу.

Следователи начали опрашивать потерпевших. Место происшествия они начнут осматривать, когда будут ликвидированы последствия аварии. К проверке инцидента подключилась краевая прокуратура.