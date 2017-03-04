В Озёрске похоронили добровольца, поехавшего в Сирию заработать на свадьбу

В минувший четверг в городе Озёрске Челябинской области прошли похороны 23-летнего Ивана Слышкина, погибшего в Сирии при выполнении боевого задания, сообщает Znak.com. По данным издания, Слышкин погиб 12 февраля от снайперской пули. Тело солдата на малую родину доставили его друзья.

Известно, что молодой человек в 2010-х проходил срочную службу в Чеченской республике, имел боевые награды «За службу на Северном Кавказе», «За мужество», «За отвагу». После срочной службы вернулся в Озёрск. Оттуда поехал в Сирию, чтобы «заработать серьёзные деньги», в том числе и на свадьбу.

Друзья и родственники планируют обратиться к городским властям с просьбой разрешить установку мемориальной доски в память о погибшем.

Напомним, в конце февраля в Екатеринбурге прошли похороны 31-летнего старшего лейтенанта Вадима Магамурова, погибшего во время спецоперации в Сирии 16 февраля. По версии СМИ, автомобиль с российскими военными был подорван на фугасе, установленном боевиками «Исламского государства» (запрещено в РФ) на дороге. Однако родственники лейтенанта Магамурова рассказали, что машина была обстреляна на дороге из советской гаубицы Д-30, которая находится в распоряжении боевиков «Исламского государства».

Агентство новостей «Между строк»