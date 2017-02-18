«Коммерсантъ» узнал подробности гибели российских военных в Сирии

В Сирии машина с российскими военными попала под огонь террористов ИГИЛ (организация запрещена в РФ), пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источники. Ранее Министерство обороны сообщало, что автомобиль был подорван на фугасе, установленном боевиками «Исламского государства» на дороге. Однако родственники одного из погибших – лейтенанта Магамурова из Екатеринбурга – рассказали, что машина была обстреляна на дороге из советской гаубицы Д-30, которая находится в распоряжении боевиков «Исламского государства».

Издание отмечает, что эта версия также подтверждается видеозаписью, опубликованной близким к исламистам агентством Amaq на следующий день после трагедии.

Как сообщают источники издания, российские военные должны были доставить в сирийскую армию план Генштаба ВС России по остановке продвижения террористов в регионе.

О гибели четырёх российских военных в результате подрыва автомобиля Минобороны стало известно накануне. В результате атаки также были ранены ещё двое служащих. Как уточняли в ведомстве, автомобильная колонна сирийской армии, в составе которой была машина с российскими военными, ехала в направлении города Хомс.

По неофициальным данным, среди погибших был старший лейтенант Вадим Магамуров из Екатеринбурга и морской пехотинец Павел Козаченко. Похороны Вадима Магамурова накануне прошли в Екатеринбурге.

Агентство новостей «Между строк»

Фото: «Ъ»