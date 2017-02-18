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20 Фев 2017 15:53 | Метки: Новости

СМИ: В Сирии погиб военнослужащий из Екатеринбурга

В Екатеринбурге прошли похороны 31-летнего старшего лейтенанта Вадима Магамурова, погибшего во время спецоперации в Сирии 16 февраля, пишет E1.ru. По данным журналистов, в 2007 году Вадим окончил Екатеринбургское высшее артиллерийское командное училище, служил в военной части в городе Юрга в Кемеровской области, несколько раз ездил в Сирию. В декабре был награждён военной версией медали «За заслуги перед Отечеством» II степени.

«16 февраля мне написали сослуживцы и сказали, что Вадима больше нет в живых. Он ездил туда два раза. Всегда вызывался сам. Насколько я знаю, он попал под пулемётный огонь противника и погиб. Служил он в последнее время в должности начальника разведки, – рассказал близкий друг погибшего Эльнар Садиров. – Человеком он был очень смелым, честным. Вадим никогда ничего не боялся, например, не боялся в лесу неделями жить без еды, без воды, без тепла. Он обладал невероятной выносливостью и характером».

В пресс-службе Центрального военного округа информацию о гибели военнослужащего не подтвердили, попросив отправить письменный запрос. 

Агентство новостей «Между строк»

Фото: E1.ru 

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