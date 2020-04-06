В Новоуральске выстроились огромные очереди за пропусками на выезд из города

Утром 6 апреля в ЗАТО Новоуральск перед зданием отдела пропускного режима выстроилась огромная очередь из желающих получить разрешение для выезда из города во время пандемии коронавируса, пишет местная газета «Нейва».

Судя по опубликованному изданием фото, в плотной толпе стояли как минимум 23 человека. В группе «Вестник N | Подслушано Новоуральск» в соцсети «ВКонтакте» также сообщают, что множество жителей стоят и внутри здания, «в кабинет пускают по одному». В комментариях к видео, на которых запечатлено то, что происходит внутри отдела, отмечают, что такое скопление людей может помочь распространению вируса.

С 7 апреля ЗАТО Новоуральск будет закрыт для въезда и выезда из города для всех граждан, кроме рабочих и людей, попавших в экстренную ситуацию, из-за пандемии коронавируса. На КПП для въезда и выезда необходимо будет предоставить справку с места работы или специальное разрешение от отдела пропускного режима Новоуральска.

В России официально подтверждены 5,3 тысячи случаев коронавирусной инфекции, скончались 45 человек. В Свердловской области на сегодня диагноз «коронавирусная инфекция» был поставлен 40 людям, 15 человек вылечились. Президент Владимир Путин до 30 апреля продлил в стране нерабочие дни. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев продлил режим полной самоизоляции до 20 апреля. Людям рекомендовано выходить из дома только в экстренных случаях.

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