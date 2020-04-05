В России выявили 658 новых случаев заражения коронавирусом

За минувшие сутки в России было выявлено 658 новых случаев заражения коронавирусом. Таким образом, общее число заболевших достигло 5 389.

По данным сайта стопкоронавирус.рф, выздоровели 22 пациента, умерли два человека.

В Свердловской области не было зафиксировано ни одного нового заболевшего. Под медицинским наблюдением в регионе по-прежнему остаются 27 пациентов с COVID-19, 13 выписаны из больниц.

Последние данные о ситуации с коронавирусом и готовности Нижнего Тагила к борьбе с ним — в онлайне АН «Между строк».