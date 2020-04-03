В Свердловской области из-за режима самоизоляции ограничили выезд из закрытых городов

В ЗАТО Новоуральск, ЗАТО Свободный и посёлке Уральском с 3 апреля ужесточили пропускной режим из-за коронавируса, пишет Ura.ru. Аналогичные меры планируют принять и в других ЗАТО.

«Раньше, чтобы заехать на территорию города, нужен был пропуск. Выехать можно было свободно. Теперь с 3 апреля люди будут и въезжать, и выезжать по пропускам. Если город переходит на режим изоляции, то для выезда из города у человека должно быть ещё и основание (разрешительный документ), перечень которых будет сформирован в ближайшее время. Одним из оснований может явиться документ, подтверждающий трудовые отношения с предприятием, которое относится к категории, поименованной в указе президента. Разрешения будут выдавать в бюро пропусков администрации», — уточнил заместитель главы Новоуральска Михаил Черницкий.

Для решения вопросов в период усиленного пропускного режима будет создана специальная комиссия.

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