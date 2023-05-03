В Нижний Тагил прибыл ретропоезд «Эшелон Победы» (ВИДЕО)

Сегодня, 3 мая, на железнодорожном вокзале Нижнего Тагила остановился ретропоезд «Эшелон Победы» на паровозной тяге. В составе поезда отреставрированные вагоны, которые использовали в годы Великой Отечественной войны и в послевоенный период.

Тагильчане смогли увидеть солдатский вагон-теплушку, офицерский вагон, аптеку-перевязочную, вагон-санпропускник, вагон-кухню, хлебопекарню, вагон-электростанцию и выставку «Дорога помогает победить». На открытых платформах представлена военная техника и станки.

Все желающие могли зайти внутрь каждого вагона и послушать экскурсию о том, как они использовались в военное время.

В этом году Свердловская железная дорога запустила сразу два таких состава, которые будут курсировать с 29 апреля по 23 мая и остановятся на 50 станциях в Пермском крае, Свердловской и Тюменской областях, ХМАО-Югре и ЯНАО.