В преддверии 9 Мая в Нижний Тагил прибудет ретропоезд «Эшелон Победы» на паровозной тяге

В честь 78-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне в Нижний Тагил прибудет ретропоезд на паровозной тяге «Эшелон Победы». В этом году Свердловская железная дорога запускает сразу два таких состава, которые будут курсировать с 29 апреля по 23 мая и остановятся на 50 станциях в Пермском крае, Свердловской и Тюменской областях, ХМАО-Югре и ЯНАО. Об этом рассказали АН «Между строк» в пресс-службе СвЖД. В Нижний Тагил прибытие ретропоезда запланировано на 3 мая. Стоянка продлится с 13:30 до 16:00.

«“Эшелон Победы” — это демонстрация подвижного состава, который был в эксплуатации в годы Великой Отечественной войны и тяжёлый послевоенный период: солдатский вагон-теплушка, офицерский вагон, аптека-перевязочная, вагон-санпропускник, вагон-кухня, хлебопекарня, вагон-электростанция. В одном из вагонов будет сформирована стендовая музейная выставка “Дорога помогает победить”», — рассказали в СвЖД.

Везти «Эшелоны Победы» будут раритетные паровозы ЛВ-123, ЛВ-355, Л-3111. Во время стоянки все желающие смогут зайти внутрь, посетить выставку, послушать рассказ экскурсовода, сделать селфи на память. На открытых железнодорожных платформах в составе поезда можно увидеть танк Т-34, пушку М-42, реактивную установку «Катюша», автомобиль ГАЗ-67, а также станки довоенного и военного времени.