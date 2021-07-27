В Нижний Тагил поступила первая партия вакцины «Спутник Лайт», сообщили в департаменте информационной политики Свердловской области. Всего в регион доставили 13 тысяч доз препарата.

Из общего числа поступившей вакцины 7500 доз распределили по больницам Екатеринбурга, 2000 доз выделили больницам Нижнего Тагила. Остальное направлено в медицинские учреждения Асбеста, Каменска-Уральского, Серова, Краснотурьинска, Ивделя, Ирбита, Туринска, Нижней Туры и Алапаевска.

Отметим, вакцина «Спутник Лайт», в отличие от «Спутника V», вводится однократно. Привиться ею могут граждане в возрасте от 18 до 60 лет.