В Нижний Тагил на международные соревнования по лыжному двоеборью и прыжкам на лыжах с трамплина не приедут спортсмены из Турции, Кореи и Китая. Турниры «Кубка медной горы», который пройдёт с 10 по 12 марта на горе Долгой, посетят только лыжники из России, в том числе серебряные призёры Олимпийских игр 2022 года в Пекине и другие лидеры сборной команды РФ, а также спортсмены из Казахстана и Белоруссии, сообщили АН «Между строк» в пресс-службе мэрии.

«Получены заявки от сборной команды Казахстана, в том числе 5 мужчин, 2 женщины в прыжках, а также 2 двоеборца, и команды из Белоруссии — 4 мужчины и 2 женщины. Широко представлена география регионов России. На соревнованиях ожидается участие спортсменов из 14 регионов страны: Москва, Московская область, Санкт-Петербург, Карелия, Нижегородская область, Свердловская область, Пермский край, Сахалин, Магаданская область, Краснодарский край, Ленинградская область, Красноярский край, Башкирия и Татарстан», — отметила представитель Федерации по прыжкам на лыжах с трамплина и лыжному двоеборью (ФПЛД) России Анна Шилкова.

Как уточнили в мэрии, вход на трибуны для болельщиков будет свободным. Транслировать соревнования будут телеканалы «Матч ТВ», «Матч! Страна» и «Матч! Арена».

«Хотел бы поблагодарить правительство Свердловской области за то, что в непростых условиях мы можем проводить такие крупные международные соревнования, поддерживать наших спортсменов и коллег из дружественных нам стран. Никаких сомнений нет, что инфраструктура и трамплины будут в идеальном состоянии. Команда Нижнего Тагила и спортивной школы “Аист” на протяжении всего сезона подтверждает, что мы умеем не только готовить спортивные объекты, но и проводить соревнования на самом высоком уровне», — отметил президент ФПЛД РФ Дмитрий Дубровский.

Напомним, что губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев 28 февраля 2023 года подписал распоряжение о проведении международных соревнований в Нижнем Тагиле на горе Долгой.

Ранее, 25 февраля 2022 года, Международная федерация лыжного спорта (FIS) отменила все международные соревнования в рамках этапа Кубка мира по прыжкам на лыжах с трамплина на горе Долгой. 30 сентября на круглом столе глава Федерации прыжков на лыжах с трамплина и лыжного двоеборья России Дмитрий Дубровский анонсировал проведение на трамплинном комплексе в Нижнем Тагиле «Кубка медной горы», но соревнования в 2022 году так и не состоялись.