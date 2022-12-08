Нижний Тагил остался без обещанных международных соревнований 

В Нижнем Тагиле так и не состоялись международные соревнования «Кубок медной горы», которые должны были пройти с 1 по 5 декабря на базе горнолыжного комплекса на горе Долгой.

Напомним, проведение международных соревнований в Нижнем Тагиле 30 сентября анонсировал глава Федерации прыжков на лыжах с трамплина и лыжного двоеборья России Дмитрий Дубровский во время заседания на форуме «Россия — спортивная держава», пишет ТАСС.

Планировалось, что на чемпионате в Нижнем Тагиле соберутся 120 спортсменов из России, Китая, Южной Кореи, Белоруссии, Венгрии, Турции и Казахстана, которые разыграют награды в пяти дисциплинах. Мероприятие должно было привлечь в город около 3,5 тысяч зрителей. Однако за пару недель до начала соревнований мэрия Нижнего Тагила отчиталась, что так и не получила никаких подтверждающих документов ни от федерации, ни от правительства Свердловской области. Тогда начальник управления по развитию физической культуры, спорта и молодёжной политики администрации города Ирина Еремеева заявила, что мэрия Нижнего Тагила решила подстраховаться и зарезервировала в бюджете минимальные средства (99 тысяч рублей) на случай, если соревнования всё же состоятся. Соревнования были добавлены в перечень основных мероприятий, планируемых к проведению на территории Нижнего Тагила в декабре 2022 года. Таблица, содержащая сведения о проведении «Кубка медной горы», до сих пор опубликована на сайте администрации города. Однако в итоге выделенная сумма мэрии так и не пригодилась, а чемпионат не состоялся. При этом никаких официальных заявлений об отмене соревнований не было.

«К счастью или к сожалению, решение о проведении соревнований принимает не администрация города, а Федерация прыжков на лыжах с трамплина и лыжного двоеборья России. Мы лишь выступаем в качестве соорганизаторов. Никаких пояснений от федерации мы так и не получили. Не поступило к нам никаких документов и от области: ни постановлений, ничего. В календарь соревнований Кубок также не был добавлен. Информация о мероприятии была только в СМИ, и она не подтвердилась», — отметила Ирина Еремеева.

Аналогичную позицию высказал и Яков Миленький, директор спорткомплекса «Аист», на базе которого планировалось проведение мероприятия.

«У меня нет никакой информации. Соревнований не было в календаре, поэтому они не состоялись», — сказал АН «Между строк» Миленький.

Журналист АН «Между строк» несколько дней звонил по телефону, указанному на сайте Федерации прыжков на лыжах с трамплина и лыжного двоеборья России, но безрезультатно. Остался без ответа и запрос, отправленный на электронную почту организации.