В Нижнем Тагиле в декабре пройдут международные соревнования по прыжкам на лыжах с трамплина

В Нижнем Тагиле в декабре 2022 года пройдут международные соревнования «Кубок медной горы» по прыжкам на лыжах с трамплина. Об этом решении сегодня, 30 сентября, на круглом столе сообщил глава Федерации прыжков на лыжах с трамплина и лыжного двоеборья России Дмитрий Дубровский.

Как пишет ТАСС, заседание «Зимний спортивный сезон: новые подходы в проведении соревнований» прошло в рамках форума «Россия — спортивная держава». На встрече было принято решение, что турнир в Нижнем Тагиле пройдёт с 1 по 5 декабря, на нём будут разыграны награды в пяти дисциплинах. На соревнования приедут 120 спортсменов и представителей команд из России, Китая, Южной Кореи, Белоруссии, Венгрии, Турции и Казахстана. Также планируется привлечь около 3,5 тысячи зрителей.

Напомним, в феврале 2022 года FIFA и UEFA отстранили российские клубы и сборную от участия в международных соревнованиях из-за спецоперации на Украине. Кроме того, Международная федерация хоккея (IIHF) отказала России в праве принимать в 2023 году чемпионат мира по хоккею, который должен был пройти в Санкт-Петербурге с 5 по 21 мая.

Также были отменены соревнования по другим видам спорта, которые должна была принимать наша страна. Так, Международная федерация лыжного спорта отменила проведение этапа Кубка мира по прыжкам на лыжах с трамплина среди женщин, который должен был состояться с 18 по 20 марта 2022 года в Нижнем Тагиле на горе Долгой.