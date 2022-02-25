FIS лишила Нижний Тагил этапа Кубка мира по прыжкам с трамплина из-за военных действий в Украине

Международная федерация лыжного спорта (FIS) отменила проведение этапа Кубка мира по прыжкам на лыжах с трамплина среди женщин, который должен был состояться с 18 по 20 марта 2022 года в Нижнем Тагиле на горе Долгой.

Также не состоятся этапы Кубка мира по ски-кроссу в Челябинской области, назначенные на 25–27 февраля, по лыжной акробатике, которые должны были пройти 26 и 27 февраля в Ярославле, по лыжным гонкам в Тюмени и прыжкам на лыжах с трамплина среди женщин, запланированные с 25 по 27 марта в Чайковском.

Как сообщается на сайте FIS, в интересах безопасности всех участников соревнования будут отменены или перенесены. О новых датах и местах проведения стартов FIS обещает сообщить в ближайшее время.

Также стало известно, что УЕФА переносит финал Лиги Чемпионов из Санкт-Петербурга в Париж. Игра состоится, как и было запланировано, в субботу, 28 мая, сообщают в пресс-службе европейского футбола. На заседании 25 февраля исполнительный комитет УЕФА также постановил, что российские и украинские клубы, а также сборные, участвующие в турнирах УЕФА, будут обязаны проводить свои домашние матчи на нейтральных стадионах до дальнейшего уведомления.