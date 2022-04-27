Международная федерация хоккея отменила чемпионат мира 2023 года в Санкт-Петербурге

Международная федерация хоккея (IIHF) отказала России в праве принимать в 2023 году чемпионат мира по хоккею, который должен был пройти в Санкт-Петербурге с 5 по 21 мая. Новое место турнира определят во второй половине мая. Также отстранена от участия в соревнованиях российская сборная.

«Решение о переносе мероприятия было принято в первую очередь из соображений безопасности и благополучия всех игроков, официальных лиц, СМИ и болельщиков. Как и в случае с более ранним решением об отмене молодёжного чемпионата мира 2023 года, который должен был состояться в Омске и Новосибирске, совет выразил серьёзную озабоченность по поводу безопасной свободы передвижения игроков и официальных лиц», — сообщили в Международной федерации хоккея.