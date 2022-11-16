«Подтверждения нет». Анонсированный на 1 декабря международный турнир по прыжкам на лыжах с трамплина в Нижнем Тагиле под вопросом

Мэрия Нижнего Тагила до сих пор не получила подтверждения информации о проведении международных соревнований по прыжкам на лыжах с трамплина, которые должны пройти с 1 по 5 декабря на горе Долгой. Об этом 15 ноября на заседании профильной комиссии городской думы сообщила начальник управления по развитию физической культуры, спорта и молодёжной политике администрации города Ирина Еремеева.

По её словам, ни от Федерации прыжков на лыжах с трамплина и лыжного двоеборья России, ни от правительства Свердловской области никаких официальных документов по поводу проведения соревнований ещё не поступало. При этом администрация города решила подстраховаться и зарезервировать в бюджете минимальные средства на случай, если соревнования всё же состоятся. Для этого мэрия планирует использовать 99 тысяч рублей, которые были предусмотрены в городском бюджете на выплаты премий тагильским тренерам.

«Это мероприятие не было запланировано на этапе формирования бюджета и календаря соревнований. Нам надо хотя бы эти 99 тысяч рублей использовать, ведь город на соревнованиях обязан будет обеспечить работу волонтёров, доставку до места питания и организовать цветочную церемонию», — отметила Ирина Еремеева.

Как пояснила чиновница журналисту АН «Между строк», ни спортсмены, ни тренеры оттого, что эти средства будут направлены на другие цели, не пострадают.

«Выплаты материальных вознаграждений за высокие достижения в сфере физической культуры и спорта были направлены на материальные поощрения спортсменам во время Дня физкультурника. Оставшиеся средства планировалось пустить на поощрения к Дню тренера ещё в октябре, но после анализа фонда оплаты труда (ФОТ) спортшкол на 1 октября стало ясно, что эти стимулирующие выплаты реально выплатить из средств самих спортшкол. Это стало возможно благодаря тому, что во время последних корректировок городского бюджета мы увеличили финансирование ФОТа на 4%», — пояснила Ирина Еремеева.

Напомним, проведение международных соревнований «Кубок медной горы» 30 сентября анонсировал глава Федерации прыжков на лыжах с трамплина и лыжного двоеборья России Дмитрий Дубровский. Планировалось, что турнир в Нижнем Тагиле пройдёт с 1 по 5 декабря, на нём будут разыграны награды в пяти дисциплинах. В соревнованиях должны были принять участие 120 спортсменов из России, Китая, Южной Кореи, Белоруссии, Венгрии, Турции и Казахстана.