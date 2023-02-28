«Ожидаем спортсменов из Кореи, Китая и Турции». В Нижнем Тагиле впервые после начала СВО пройдут международные соревнования 

В 2023 году в Нижнем Тагиле на горе Долгой ожидается проведение ряда международных соревнований по лыжному двоеборью и прыжкам на лыжах с трамплина. Соответствующее распоряжение сегодня, 28 февраля, подписал губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев. Как сообщили в департаменте информационной политики региона, с просьбой провести в Свердловской области спортивные мероприятия к губернатору обратились представители Федерации прыжков на лыжах с трамплина и лыжного двоеборья России.

Предполагается, что первые состязания на базе трамплинного комплекса «Аист» пройдут с 9 по 13 марта: будут проведены соревнования по лыжному двоеборью среди мужчин и по прыжкам на лыжах с трамплина среди мужчин и женщин. Кроме мартовского чемпионата, в планах у региональных властей также проведение женских соревнований с 23 по 27 ноября и мужских с 30 ноября по 4 декабря. Все мероприятия пройдут в рамках федерального проекта «Спорт — норма жизни» нацпроекта «Демография».

«В соревнованиях, которые пройдут с 9 по 13 марта, планируется участие 232 спортсменов из России, Казахстана, ожидается подтверждение об участии спортсменов из Кореи, Китая и Турции. На соревнования заявлены сильнейшие “летающие” лыжники России, в том числе серебряные призёры Олимпийских Игр 2022 года в Пекине Евгений Климов, Данил Садреев, Ирина Аввакумова, Ирма Махиня, и другие лидеры сборной команды РФ, включая представителей Свердловской области Илью Манькова и Кристину Прокопьеву», — отметил министр физической культуры и спорта Свердловской области Леонид Рапопорт.

Напомним, что 25 февраля 2022 года Международная федерация лыжного спорта (FIS) отменила все международные соревнования в рамках этапа Кубка мира по прыжкам на лыжах с трамплина на горе Долгой.

30 сентября на круглом столе глава Федерации прыжков на лыжах с трамплина и лыжного двоеборья России Дмитрий Дубровский анонсировал проведение на трамплинном комплексе в Нижнем Тагиле «Кубка медной горы», однако в итоге соревнования так и не были проведены.