В Нижнем Тагиле жители новостройки на Руднике жалуются на реку из нечистот

В Нижнем Тагиле жители дома № 8б на улице Пиритной жалуются на вытекающие из-под земли нечистоты. Как рассказали АН «Между строк» в «Водоканале-НТ», ситуация произошла из-за того, что застройщик после завершения всех работ засыпал строительным мусором колодцы канализации.

«Во время приборки территории после сдачи домов в эксплуатацию застройщик засыпал строительным мусором, щебнем и землёй три колодца канализации, а также сверху положил плиты перекрытия. Из-за этого коллектор забился и потоку было некуда идти, кроме как на поверхность», — прокомментировал главный диспетчер «Водоканала-НТ» Руслан Кондаков.

28 апреля специалисты «Водоканала» совместно с управлением городским хозяйством и застройщиком обследовали территорию возле дома. По словам главного диспетчера, во время осмотра застройщик утверждал, что не знал о канализационных коллекторах. В результате было решено, что на следующий день строительная компания уберёт перекрытия и вычистит колодцы.

Сегодня аварийная бригада осмотрит коллектор и вынесет решение о дальнейших восстановительных работах.

«Мы ещё не знаем, в каком состоянии коллектор, всё, что упало в колодец, скорее всего, унесло дальше. Возможно, придётся производить раскопку», — рассказали в «Водоканале-НТ».