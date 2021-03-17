Строители установили предварительную причину разрушения стен в новостройке на улице Пиритной в Нижнем Тагиле

Специалисты ГКУ СО «Фонд жилищного строительства» и ООО «Ресурс» установили предварительную причину образования сквозных трещин в стенах тамбура дома № 8б по улице Пиритной. 5-этажное здание в микрорайоне Рудник имени III Интернационала было сдано в эксплуатацию в 2019 году. По программе «Приобретение жилых домов для детей-сирот» из ГКУ «Фонд жилищного строительства Свердловской области» на строительство было направлено почти 80 млн рублей. Подрядчиком выступила тагильская компания ООО «Ресурс». Гарантийный срок эксплуатации объекта составляет 5 лет.

В конце 2019 года в доме поселились 60 детей-сирот. Через какое-то время эйфория от новоселья сменилась тревогой. Жильцы стали замечать трещины на стенах, плесень, а обладатели квартир на первом этаже жаловались на холод. В середине марта 2021 года жильцы обратили внимание на трещины, которые появились в тамбуре.

В начале недели повреждения осмотрели чиновники из Фонда жилищного строительства и строители «Ресурса».

«Сейчас застройщик будет проводить строительную экспертизу. Предварительно что можно сказать: был выявлен затопленный канализационный коллектор и канализационная вода рядом с домом выходит из-под земли. Одна из возможных причин – подтопление этими канализационными водами. Грунты намокают, при низких температурах замерзают, вода расширяется, происходит подъём фундаментных блоков. Поскольку блоки у входной группы более лёгкие и обжаты землёй, то, скорее всего, причина в этом», - пояснил АН «Между строк» заместитель директора фонда Максим Татауров.

Чиновник уточнил, что затопленный коллектор к дому не относится и к нему не подключён. По словам Татаурова, сейчас администрация Тагилстроевского района должна установить хозяина колодца.

«До этой ситуации особых проблем с домом не было, во всяком случае, каких-либо письменных претензий к нам не поступало, - говорит директор ООО “Ресурс” Сергей Дроздач. – После визуального осмотра дома мы зафиксировали повреждения в обоих тамбурах, есть затопления части подвального помещения дома с характерным запахом канализационных стоков. На совещании было принято решение вскрыть фундаменты, осушить их, чтобы разобраться в сложившейся ситуации. Проверили фундамент дома – никаких проседаний, трещин и других дефектов не выявлено. Непосредственно тамбур, где появились трещины, является отдельно стоящим строением и имеет свой обособленный фундамент. Поэтому официально заявляю, ни жильцам дома, ни самому дому ничего не угрожает».

Строитель подчеркнул, несмотря на то, что случай не является гарантийным, его компания решила своими силами восстановить тамбуры.

По мнению Максима Татаурова, мнение о том, что дома для переселенцев из ветхого жилья и детей-сирот строятся некачественно не верно.