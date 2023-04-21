В Нижнем Тагиле жители дома на Вагонке жалуются на запах нечистот из затопленного подвала и бездействие управляющей компании и «Водоканала-НТ» 

В Нижнем Тагиле жители дома № 7 на улице Свердлова пожаловались в соцсетях на стойкий запах канализации в своей квартире. Как отметила местная жительница Анна в своей публикации в сообществе «Инцидент Нижний Тагил» во «ВКонтакте», причиной вони стал прорыв канализационных коммуникаций в подвале дома.

«Уже две недели не можем добиться прочистки канализационного колодца в доме № 7 на улице Свердлова. На днях проснулись с дикими головными болями, задыхаемся, так как похолодало, пришлось закрыть окна. Дышать нечем! Подвал затопило, а УК “Династия” ничего не может сделать, поскольку засорился канализационный колодец, за который отвечает “Водоканал-НТ”. Замкнутый круг. Заявки делаем с 5 апреля, звоним в УК каждый день, ведь “Водоканал-НТ” заявки от простых граждан не принимает, но и на заявки от УК не торопится выезжать. Что делать? Помогите! Мы же травимся в собственных квартирах», — написала в своём посте Анна.



Дом № 7 на улице Свердова. Яндекс Карты / фрагмент / скриншот



Отметим, что подобные ситуации с канализацией, а также вопрос ответственности за их возникновение являются давней проблемой Нижнего Тагила. Управляющие компании города и «Водоканал-НТ» зачастую переводят ответственность друг на друга, а пострадавшие остаются один на один с коммунальной аварией и вынуждены дышать пахучими испарениями. АН «Между строк» неоднократно освещало подобные ситуации. Так, собственники торговой точки в доме № 30 на улице Фрунзе сталкиваются с регулярным затоплением подвала последние 7 лет. Аналогичная проблема существует в подвальном помещении дома № 43 на улице Циолковского, где помещение задумывалось как бомбоубежище. В преддверии 2023 года с затоплением подвала столкнулись и жильцы пятиэтажки на улице Тимирязева, 29. Накануне праздника из-за бездействия коммунальных служб уровень воды в подвале дома постоянно поднимался, и 31 декабря, спустя 5 дней после аварии, вода поднялась до уровня колена. В квартирах жильцов стояла влага и неприятный запах от испаряющейся канализационной воды, из-за чего приходилось постоянно держать окна открытыми.