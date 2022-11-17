Сгоревшая проводка, плесень и болотный запах. В Нижнем Тагиле жильцы дома на Вые уже 7 лет не могут заставить УК и «Водоканал-НТ» решить проблему с затоплением цокольного этажа (ВИДЕО)

Жильцы и собственники торговых точек в доме № 30 на улице Фрунзе в Нижнем Тагиле вот уже 7 лет безуспешно пытаются решить вопрос с периодическим затоплением подвальных помещений. О многолетней проблеме АН «Между строк» рассказала одна из собственниц помещений на цокольном этаже. По словам Кристины (имя изменено. — Прим. ред.), потопы начались из-за засоров колодцев. Когда это впервые произошло в 2015 году, вода поднялась на 1 метр от уровня пола. Тогда предпринимателям пришлось устранять последствия затопления своими силами, поскольку аварийные службы отказались приезжать. После этого случая аварии стали происходить здесь регулярно. От сырости по всему помещению образуется грибок и плесень, а уровень воды порой доходит до высоты, где проведены электрические провода и расположены счётчики, отчего часто происходят замыкания. Женщина уверена, что если не следить за помещением и не откачивать воду, то подвальное помещение очень быстро придёт в негодность, при этом возникнет риск обрушения всего дома.

Очередное ЧП произошло в начале этой недели. Вода заполнила подвал и первый этаж нежилого помещения магазина «Мебель».

«Из-за этих потопов в помещении часто пропадает электричество, нет горячей воды и отопления. Также невозможно добраться до счётчиков из-за опасности удара током. При этом НТ МУП “НТТС” исправно начисляет нам платежи за услугу, которую не предоставляет, запрашивая по 17 тысяч в месяц. Перерасчёт никто не собирается делать, несмотря на массу отправленных писем», — рассказала АН «Между строк» Кристина.

На множество жалоб и обращений (имеются в распоряжении редакции) ООО «Водоканал-НТ» и управляющая компания отвечают отписками, переводя ответственность друг на друга. Из-за такого отношения никто из них за 7 лет так и не предпринял действий, чтобы обнаружить и ликвидировать причину аварий. В прокуратуре Ленинского района ещё в 2017 году собственнику сообщили, что оснований для проведения проверки по этому факту нет.

По состоянию на 17 ноября вода полностью затопила цокольный этаж. Из-за низкой температуры на улице вода из канализации активно парит, а в помещениях тяжело дышать. По словам арендатора, около подвала отчётливо ощущается запах гари. Кристина предполагает, что произошло замыкание сети электроснабжения, которую после каждого потопа приходилось чинить.

«Представители “Водоканала-НТ” уже неделю приезжают каждый день на 5 минут и уезжают, ничего не сделав. Такое ощущение, что они тут появляются просто посмотреть, будто рассчитывая, что вода сама испарится волшебным образом», — подытоживает женщина.

Несмотря на бездействие ответственных организаций, Кристина заявила, что рассчитывает добиться решения проблемы от надзорных органов после огласки в СМИ.