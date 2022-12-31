«В квартирах парит и стоит неприятный запах». В Нижнем Тагиле из-за затопленного подвала жители дома на Вагонке встретят Новый год, как на «горячих источниках» (ВИДЕО)

В Нижнем Тагиле в преддверии Нового года затопило подвал в жилом доме № 29 на улице Тимирязева на Вагонке. Как сообщил АН «Между строк» житель этого дома, из-за бездействия коммунальных служб уровень воды поднимается с каждым часом. Коммунальная авария произошла ещё 5 дней назад, но до сих пор её не удалось ликвидировать. Сами жители неоднократно звонили в управляющую компанию «Халцедон», где им отвечали, что прочищать канализацию должен «Водоканал-НТ».

Обеспокоенные жильцы сняли видео из подвала, на котором видно, что вода уже поднялась до уровня колена. Жители дома жалуются, что в квартирах стоит влага и неприятный запах от испаряющейся канализационной воды, из-за чего приходится постоянно держать окна открытыми.

«Стоит вода в подвале уже 5-й день. На днях я сам вставал туда в резиновых сапогах — воды было по щиколотку. Сейчас вода поднялась до колена. Позвонил в “Водоканал-НТ”, где мне ответили, что эту проблему должна решать ваша УК. В управляющей компании меня “подбодрили”, сказав, что не только наш дом затоплен, но и соседний 39-й. Так они утешили, что не только у нас на Новый год такой подарок», — уточнил АН «Между строк» житель дома.

Журналисту АН «Между строк» в УК уточнили, что компания подавала заявку в «Водоканал-НТ», но на сегодняшний день специалисты ресурсоснабжающей организации так и не приехали.

«Стоит наружный подпор, за который отвечает “Водоканал-НТ”. Пока “Водоканал-НТ” не почистит каналы, канализационная вода так и будет стоять в подвале и никуда не уйдёт. Несколько раз делали заявку в “Водоканал”, чтобы они проверили колодцы. Но с их стороны никто не выезжает. Сегодня сделал заявку. Мы уже ходим сами и проверяем колодцы, а они полные стоят», — ответили журналисту АН «Между строк» в управляющей компании «Халцедон».