В Нижнем Тагиле бомбоубежище в подвале жилого дома затопило нечистотами. «Водоканал-НТ» и управляющая компания перекладывают ответственность друг на друга (ВИДЕО)

В Нижнем Тагиле подвал на улице Циолковского, 43 затопило канализационными стоками. Сейчас большая часть нечистот ушла в грунт, но остались затопленными нижние помещения, те самые, которые должны использоваться как бомбоубежище. Управляющая компания «Городок» и «Водоканал-НТ» обвиняют друг друга, не желая брать ответственность за аварию, сообщает телеканал «Телекон».

«Недавно обнаружил у нас на доме табличку с надписью “Укрытие”, а по факту у нас уже более 10 дней, как так называемое укрытие затопило сточными канализационными водами. Вентиляция там отсутствует, этот вопрос поднимался при капитальном ремонте. Но было сказано, что укрытие недействующее, никаких работ проводить не будут», — рассказал старший по дому Виктор Масленников.

По словам местных жителей, подобные затопления подвалов и нижних помещений сточными водами происходят регулярно — всякий раз, когда забиваются колодцы.

«От дома до колодца труба, называется выпуск. Вода, которой люди пользуется, идёт по трубам и спускается в колодец. Если колодец забивается, то воде уходить некуда, она накапливается, выбивает клапан и затапливает подвал», — отмечает директор УК «Городок» Екатерина Лебедева.

Управляющая компания перекладывает ответственность за прорывы и затопления подвальных помещений на «Водоканал-НТ». Одно из возможных решений, которое может поспособствовать спасению подвала от регулярных затоплений, — затянуть заглушки в подвале. Но тогда, когда произойдёт очередной засор колодца, все нечистоты пойдут на первые этажи и в магазины. «Водоканал-НТ» не согласен с обвинениями в свой адрес.

«Если канализационная линия встала либо если с ней случились ещё какие-либо проблемы, то подвалы жилых домов она топить не может и не должна. Если в доме всё исправно и герметично, то канализация может стоять в трубах, может вытекать из колодца. Но подвал дома будет оставаться сухим», — комментирует замначальника производственно-технического отдела «Водоканала-НТ» Григорий Константинов.

В «Водоканале-НТ» советуют управляющей компании прочистить трубы в доме, но те лишь ждут, пока очередные следы потопа просохнут, чтобы провести дезинфекцию помещения и укрытия. И так до следующего прорыва канализации. Кроме того, в так называемом укрытии нет дверей, имеются серьёзные проблемы с вентиляцией, завален подземный проход в соседний дом.

«Укрытием в жилом доме называется не весь подвал, а его часть, что когда-то была оборудована в качестве укрытия. Там имелись двери, вентиляция. За укрытие отвечает и является собственником территориальное управление Росимущества по Свердловской области. За весь остальной подвал отвечает управляющая компания», — отметил главный специалист отдела гражданской защиты населения администрации города Андрей Столбов.

Всего в городе 117 укрытий. Те, что в школах и детских садах, относятся к городскому имуществу и находятся в приемлемом состоянии, а вот те, что в жилых домах, в лучшем случае ограниченно готовы к использованию.