В Нижнем Тагиле здание Нового Молодёжного театра украсили архитектурной подсветкой

В Нижнем Тагиле на здании Нового Молодёжного театра установили архитектурную подсветку. Накануне специалисты подрядной организации в тестовом режиме продемонстрировали её работу мэру города Владиславу Пинаеву, который провёл там выездное совещание.

«Шикарно, архитектурная подсветка — это отдельное украшение города. В вечернее время смотрится очень красиво, с подсветкой вид здания Нового Молодёжного театра особенно радует глаз. Подсветкой городских зданий будем и дальше заниматься», — отметил мэр.

Архитектурная подсветка является частью капитального ремонта, который ведётся в театре на средства, выделенные в рамках национального проекта «Культура». Общая стоимость работ составляет 372 млн рублей. По словам Пинаева, такой масштабный проект по реконструкции и модернизации театра стал возможен благодаря поддержке губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева и правительства региона. Запланированные на этот год работы должны быть закончены в конце ноября. В 2024 году театр будет оборудован современным световым, звуковым, видео- и проекционным оборудованием.

Кроме подсветки, здание Нового Молодёжного украсил барельеф уральского скульптора Ильи Бекетова. На нём изображены не классические маски Талия и Мельпомена, а молодые артисты: девушка-комедия и юноша-трагедия.

«Изначально было шесть эскизов барельефа, но здание очень сдержанное, и сошлись на том, что барельеф должен быть тонким, звонким, лаконичным, чтобы он отражал стилистику театра. Потому от варианта с пятью скоморохами или пятью масками мы отказались и сделали очень изящную пару артистов с ветвью лаврового листа, олицетворяющей искусство. Получившаяся работа не довлеет над театром, не перетягивает внимание, а украшает весь архитектурный ансамбль», — рассказывает автор барельефа Илья Бекетов.

Напомним, что уральские художники Антон Дубасов и Валерий Нейд работают над созданием граффити, которые украсят стены основного здания Нового Молодёжного театра.

Первый масштабный проект по организации современной архитектурной подсветки жилых домов в центре Нижнего Тагила был реализован в октябре 2020 года, когда установили более 200 светильников на зданиях, где располагаются Центральная городская библиотека и кинотеатр «Родина».