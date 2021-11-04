​​​​​​​В Нижнем Тагиле завершено расследование дела о жестоком избиении мужчины 

В Ленинский суд Нижнего Тагила направлено дело о о жестоком избиении 38-летнего Владимира. Летом 2021 его приковали к батарее наручниками и всю ночь избивали его же костылями. Мужчина смог вскрыть замок наручников проволокой и вызвать полицию, когда истязатели уснули.

«Уголовное дело завершено, скоро будут судить нападавших. Оба уже были судимы за кражу и мошенничество, а один из них ещё за побои и разбой. Они позвали пострадавшего выпить с ними, а потом поругались и решили "проучить". Избивали, сбрили волосы на голове машинкой. Потом уснули, а Владимир смог открыть наручники и вызвать полицию. После этого сотрудники ППС и оперативники уголовного розыска задержали нападавших», — сообщил порталу E1.RU один из знакомых пострадавшего.

Супруга избитого мужчины рассказала изданию, что врачи зафиксировали у него травмы черепа, ушиб головного мозга, перелом ключицы и множественные гематомы. Ему удалили раздробленную часть основания черепа. По её словам, нападавшие всю ночь избивали мужа его же костылями (у мужчины нога в аппарате Илизарова) и вымогали 30 тысяч рублей.

Обвиняемым грозит до десяти лет лишения свободы по ч. 2 ст. 162 УК РФ (разбой, совершенный группой лиц).