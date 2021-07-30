В Нижнем Тагиле двое мужчин избили соседа и приковали его наручниками к батарее

В квартире одного из домов на улице Космонавтов двое ранее судимых тагильчан избили и приковали наручниками к батарее 38-летнего мужчину. Пострадавшему удалось самому выбраться и сообщить о произошедшем в полицию, рассказали АН «Между строк» в пресс-группе МУ МВД «Нижнетагильское».

Инцидент произошёл на съёмной квартире 33-летнего знакомого подозреваемых. Мужчины вместе выпивали, а когда алкоголь закончился, хозяин в очередной раз ушёл за алкоголем и долго не возвращался. Тогда заскучавшие гости направились в квартиру к соседу, который, как им было известно, был судим за насильственное преступление.

«Для начала они пригласили мужчину на разговор, привели в квартиру, где стали выражать свои претензии. Дело дошло до рукоприкладства, всё больше распаляясь, изрядно подвыпившие мужчины пристегнули оппонента наручниками к батарее и продолжали избиение. Потом под угрозой пистолета, обнаруженного у хозяина, требовали от потерпевшего 30 тысяч рублей. Когда под воздействием выпитого алкоголя истязатели уснули, пострадавший сумел освободиться, покинуть квартиру и вызвать полицию», — сообщили в ведомстве.

Выехавшая на место следственно-оперативная группа застала подозреваемых в указанной квартире. В помещении были найдены наручники, газовый пистолет, кобура, четыре пистолетных патрона калибра 9 мм и один патрон — 5,6 мм для спортивно-охотничьего нарезного огнестрельного оружия.

Пострадавшего госпитализировали в городскую больницу с ушибом головного мозга, осколочным переломом костей свода и основания черепа.

В ходе раскрытия преступления оперативники занялись розыском пропавшего квартиросъёмщика и выяснили, что тот в поиске спиртного направился в ближайший магазин, куда в течение дня заходил неоднократно. Там мужчина в очередной раз похитил алкогольную продукцию, за что был задержан и доставлен в отдел полиции.

Сейчас в отношении квартиранта возбуждены уголовные дела за кражу и незаконное хранение боеприпасов.

В отношении его приятелей следствие возбудило уголовное дело по ч. 2 ст. 162 УК РФ «Разбой, совершённый группой лиц по предварительному сговору, а равно с применением оружия». Санкции данной статьи предусматривают наказание до десяти лет лишения свободы.