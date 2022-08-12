В Нижнем Тагиле запустили движение по мосту через Тагильский пруд

Сегодня, 12 августа, в Нижнем Тагиле состоялось торжественное открытие движения по новому мосту через Тагильский пруд. Движение по путепроводу открыто для всех желающих в обе стороны по четырём полосам. Однако официально объект сдадут в ноябре этого года, и, как рассказал АН «Между строк» руководитель проекта ООО «АльмакорГруп» Вячеслав Назаров, строители планируют частично перекрывать одну из полос движения для завершения работ.

На открытие моста прибыли губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев и полпред президента РФ в УРФО Владимир Якушев. Подъехав к берегу пруда по новой дороге со стороны Уральского проспекта, губернатор по рации дал команду открыть движение по мосту. Глава региона поблагодарил работников ООО «АльмакорГруп» за хорошую работу и дал поручение вручить строителям награды.

«Было тяжело, но ваш коллектив справился с работой, поэтому даю поручение подготовить список отличившихся специалистов, чтобы вручить им государственные награды и знак отличия “За заслуги перед Свердловской областью”», — сказал Евгений Куйвашев.

Первой по мосту проехала колонна грузовиков, за ней двинулись автобусы с чиновниками и журналистами. Дорога от Уральского проспекта до клеверной развязки на Свердловском шоссе при небольшой скорости движения заняла около минуты.

Напомним, мост через Тагильский пруд составляет 434 метра в длину. По нему организовано четырёхполосное движение автомобильного транспорта. На путепроводе оборудованы пешеходные дорожки. Сам объект украшен архитектурной подсветкой с несколькими режимами работы. Подведённая к мосту инфраструктура включает четыре километра подъездных дорог, два небольших мостовых перехода через железнодорожные пути и Свердловское шоссе.

Сразу после открытия моста губернатор и другие гости Нижнего Тагила приехали к зданию ГДДЮТ и прогулялись по «Тагильской лагуне — 2». Здесь главу региона ждали педагоги, воспитанники дворца и их родители. В какой-то момент к Куйвашеву подбежал 14-летний подросток Антон и подарил ему книгу, которую сам написал и издал. Губернатор попросил парня оставить автограф. Для этого он подставил мальчишке свою спину. Куйвашев похвалил юношу и пообещал познакомиться с его произведением по дороге в Екатеринбург.