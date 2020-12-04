В Нижнем Тагиле за сутки выявлено рекордное количество заболевших коронавирусом

За минувшие сутки в Нижнем Тагиле выявлен 41 заболевший COVID-19, сообщает оперативный штаб Свердловской области. Это рекордный показатель с начала пандемии. За всё время инфекция была зарегистрирована у 3093 тагильчан.

В Свердловской области за сутки выявили 390 случаев заболевания, с начала пандемии — 47 835. Состояние 765 госпитализированных оценивается как тяжёлое, 338 из них находятся в реанимационно-анестезиологических отделениях, в том числе 224 — на аппаратах ИВЛ. Зарегистрировано 16 случаев смерти больных COVID-19. Общее число случаев — 1076.