В Нижнем Тагиле выявлено 18 новых случаев заражения коронавирусом

В Свердловской области зарегистрировано 370 новых случаев COVID-19. 195 из них — в Екатеринбурге, 18 — в Нижнем Тагиле. Всего с начала пандемии в Нижнем Тагиле COVID-19 заболели 3025 человек. Всего за время пандемии, по официальным данным, заразились 47 063 жителя региона.

Состояние 575 госпитализированных оценивается как тяжёлое, 332 из них находятся в реанимационно-анестезиологических отделениях, в том числе 221 — на аппаратах ИВЛ. Зарегистрировано 10 случаев смерти больных COVID-19. Общее число случаев — 1047.