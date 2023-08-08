В Нижнем Тагиле вынесли приговор многодетному отцу-родноверу, который жестоко обращался с детьми и продавал поддельный алкоголь

Пригородный районный суд Нижнего Тагила вынес приговор 48-летнему Дмитрию Сластникову, который обвинялся в продаже немаркированного алкоголя и жестоком обращении с детьми. Об этом журналисту АН «Между строк» рассказали в пресс-службе Свердловского областного суда.

По совокупности преступлений подсудимому назначено окончательное наказание в виде исправительных работ на срок 1 год и 4 месяца с удержанием 10% из заработной платы осуждённого в доход государства и штраф в размере 250 тысяч рублей. Обвиняемый признан виновным по нескольким статьям Уголовного кодекса РФ: ч. 5 ст. 171.1 УК РФ (приобретение, хранение в целях сбыта и продажа немаркированной алкогольной продукции в крупном размере), ч. 1 ст. 171.3 УК РФ (незаконный оборот алкогольной продукции без соответствующей лицензии в крупном размере), ст. 171.4 УК РФ (незаконная розничная продажа алкогольной и спиртосодержащей пищевой продукции, если это деяние совершено неоднократно) и ст. 156 УК РФ (ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего родителем, если это деяние соединено с жестоким обращением с несовершеннолетним).

Напомним, в июле 2021 года полицейские проводили проверки торговых точек по продаже алкогольных напитков и в ходе такого рейда изъяли у отца-бутлегера порядка 250 литров спиртного разных наименований. На бутылках отсутствовала маркировка, а на части алкоголя этикетки были фальшивыми и не соответствовали ГОСТу. Специалисты подсчитали, что стоимость 630 единиц изъятой немаркированной продукции составила более 120 тысяч рублей.

Ранее уже было установлено, что мужчина не выполнял своих отцовских обязанностей по воспитанию троих детей: двух девочек 13 и 5 лет, а также 9-летнего мальчика. 21 января 2022 года полицейские были вынуждены забрать у него несовершеннолетних. Отец с детьми проживал в частном доме, мать — отдельно, поскольку у них были разногласия по ведению быта. В воспитании мужчине помогала женщина, которую он называл няней. При этом ни дочь, ни сын не ходили в школу и детский сад, а помогали отцу по хозяйству, находясь на так называемом семейном обучении.

Кроме этого, прокуратура Пригородного района организовывала проверку по этому делу и разбиралась в причинах изъятия несовершеннолетних детей у отца. А весной 2022 года Сластников принял участие в телешоу «За гранью» на НТВ. Отметим, что, по словам знакомых Сластниковых, их дети не посещали детский сад и школу, лечились дома только народными средствами, поскольку глава семейства исповедует родноверие и придерживается древнеславянских обычаев.

Приговор суда не вступил в законную силу и может быть обжалован в вышестоящей инстанции. Мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении пока оставлена без изменений до вступления приговора в законную силу.