В Нижнем Тагиле вынесли приговор грабившим пенсионерок братьям-рецидивистам

Ленинский райсуд Нижнего Тагила вынес приговор братьям Егору и Сергею Якимовым по обвинению в серии краж, грабежей и мошеннических действий. Как рассказали АН «Между строк» в пресс-группе МУ МВД «Нижнетагильское», ранее судимые мужчины 1988 и 1991 года рождения попали в поле зрения оперативников весной прошлого года после нескольких сообщений в полицию о совершённых преступлениях в отношении пенсионерок.

«Налётчики действовали дерзко, в ряде случаев для подавления сопротивления жертв использовали газовый баллончик. Предметом преступных посягательств злоумышленников становились золотые украшения, которые налётчики чаще всего грубо срывали с женщин пенсионного возраста, и денежные средства. Помимо этого, следствием была установлена причастность братьев к ряду краж имущества из квартир, которые они снимали посуточно, а также велосипедов из пунктов проката, взятых по чужим документам, ранее также похищенным», — пояснили в полиции.

Суд признал братьев виновными и назначил им наказание с учётом ранее вынесенных приговоров: младшему в виде семи лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима, старшему в виде девяти лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима. Оба обвиняемых, находившихся под подпиской о невыезде, были взяты под стражу в зале суда. Приговор в законную силу не вступил.