В Нижнем Тагиле два брата-рецидивиста обвиняются в серии разбойных нападений на пенсионерок

В Дзержинский райсуд Нижнего Тагила передано уголовное дело в отношении братьев Егора и Сергея Я., обвиняемых в серии краж, грабежей и мошеннических действий. Ранее судимые мужчины 1988 и 1991 года рождения попали в поле зрения оперативников в мае — июне после нескольких сообщений в полицию о совершённых преступлениях в отношении пенсионерок. По версии следствия, братья причастны к 14 эпизодам.

«Одна из потерпевших 1940 года рождения, возвращаясь из магазина, зашла в подъезд, когда почувствовала резкую боль в области ушей, при этом почувствовала, как из рук выдернули сумку с продуктами. Увидев кровь, пенсионерка поняла, что неизвестный вырвал серьги. Потерпевшая тут же выбежала из подъезда и увидела со спины убегающего мужчину. При подобных обстоятельствах жертвой преступления стала ещё одна 64-летняя жительница Вагонки. Женщина провожала внучку домой на улицу Бажова. Девочка вошла в подъезд первой, а бабушка немного задержалась, не обратив внимания на того, кто прошёл мимо неё. Когда пенсионерка поднялась на второй этаж, навстречу спускался мужчина, который тут же брызнул ей чем-то едким в лицо и стал грубо срывать с плеча сумку. Не удержавшись, женщина упала, а грабитель, выхватив из сумки кошелёк с деньгами, бросился бежать», — раскрыли в полиции детали преступлений.

Также была установлена причастность Сергея и Егора к ряду краж. У своих знакомых братья похитили паспорта и, воспользовавшись ими, совершили хищение велосипедов из пунктов проката. Также на их счету кражи имущества из квартир, которые братья снимали посуточно. Подсудимые уже дали признательные показания.