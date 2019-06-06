В Нижнем Тагиле вынесли приговор «банде вора в законе Ровшана Ленкоранского»

Сегодня в Ленинском райсуде Нижнего Тагила вынесли приговор так называемой в СМИ «банде Ровшана Ленкоранского». 12 человек (Тельман Валиев, Иса Абилов, Илькин Абилов, Михаил Аллахверанов, Асим Аббасов, Маскаль Видак, Денис Гаёв, Эмиль Игидов, Хыдыр Гаджиев, Эдуард Траксель, Орхан Мурадов и Роман Леньков) признаны виновными в вымогательствах и разбое в составе организованной группы, незаконном обороте оружия, нарушении неприкосновенности жилища и умышленном причинении средней тяжести вреда здоровью. Уголовное дело составило более 40 томов. Из-за большого объёма приговора судья Наталья Цейзер приняла решение разделить оглашение на два дня. Поддержать подсудимых пришли несколько десятков друзей и родственников. Многие плакали во время вынесения приговора. Одной из женщин стало плохо, её вывели из зала заседаний. Из-за рыданий и гула судья несколько раз призывала к порядку.

Суд приговорил Ису Абилова к 9 годам колонии строгого режима, его брата Илькина Абилова — к 8,5 годам тоже строгого режима. Остальные будут отбывать наказание в колонии общего режима: Валиева приговорили к 8 годам лишения свободы, Аллахверанова — к 6 годам, Аббасова — к 4,5 годам, Видака — к 3,5 годам, Гаёва — к 3, Эгидова — к 3, Гаджиева — к 4 годам, Тракселя — к 4,5 годам, Мурадова — к 4 годам и Ленькова — к 4,5 годам.

Напомним, раскрытием преступлений занимались следователи из Екатеринбурга — первый отдел по расследованию особо важных дел следственного управления СКР по Свердловской области. По версии обвинения, группировка «преимущественно из числа спортсменов азербайджанской национальности» действовала под руководством Валиева в 2015–2016 годах, руководил он ею до момента своего задержания 4 августа 2016 года. В публикациях Ura.ru ранее сообщалось, что банда Валиева находилась под контролем уроженца Азербайджана вора в законе Ровшана Джаниева (Ленкоранского), застреленного в Турции 18 августа 2016 года. Считалось, что Ленкоранский имел большое влияние на часть выходцев из Азербайджана, в том числе на Среднем Урале, и собирал с соотечественников «дань». По информации СМИ, после смерти Ленкоранского азербайджанцы присягнули на верность вору в законе Гули (Надиру Салифову), который вышел на свободу осенью 2017 года после 22 лет заключения. Но, по словам адвоката Валиева Марины Конопелько, ни в ходе расследования уголовного дела, ни на судебных заседаниях никому из обвиняемых не было задано ни одного вопроса о связях с криминальными авторитетами, в частности с Ровшаном Ленкоранским.

В качестве штаба, где участники группировки регулярно отдыхали и планировали свою деятельность, использовалось помещение бильярдной на улице Металлургов, 42а. Ездили члены группировки на двух BMW 525, а также Ford Focus, Daewoo Nexia и «Ладе Приоре». Все машины были зарегистрированы на Мурадова, Аббасова и Игидова. Объекты для нападений, согласно материалам дела, подыскивались лично Валиевым. Он же единолично, в зависимости от роли и степени личного участия каждого, распределял полученные в результате совершаемых преступлений деньги и имущество. Всего на счету группировки около 20 преступных эпизодов. В основном жертвами становились лица, либо сами связанные с криминальным миром, либо те, чей бизнес был на грани закона.