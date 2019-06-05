В Нижнем Тагиле началось оглашение приговора «банде вора в законе Ровшана Ленкоранского»

Сегодня в Ленинском райсуде Нижнего Тагила началось оглашение приговора «банде Ровшана Ленкоранского», как нарекли её в СМИ. 12 человек (Тельман Валиев, Иса Абилов, Илькин Абилов, Михаил Аллахверанов, Асим Аббасов, Маскаль Видак, Денис Гаёв, Эмиль Игидов, Хыдыр Гаджиев, Эдуард Траксель, Орхан Мурадов и Роман Леньков) обвиняются в вымогательствах и разбое в составе организованной группы, незаконном обороте оружия, нарушении неприкосновенности жилища и умышленном причинении средней тяжести вреда здоровью. Уголовное дело составило более 40 томов.

В зал судебного заседания Тельмана Валиева, Ису Абилова и Михаила Аллахверанова, которые находятся под стражей уже более двух лет, доставили в сопровождении бойцов ОМОНа. Поддержать обвиняемых пришли более 30 человек, друзья и родственники. Из-за большого объёма приговора судья Наталья Цейзер приняла решение разделить оглашение на два дня.

Напомним, раскрытием преступлений занимались следователи из Екатеринбурга — первый отдел по расследованию особо важных дел следственного управления СКР по Свердловской области. По версии обвинения, группировка «преимущественно из числа спортсменов азербайджанской национальности» действовала под руководством Валиева в 2015–2016 годах, руководил он ею до момента своего задержания 4 августа 2016 года. В публикациях Ura.ru ранее сообщалось, что банда Валиева находилась под контролем уроженца Азербайджана вора в законе Ровшана Джаниева (Ленкоранского), застреленного в Турции 18 августа 2016 года. Считалось, что Ленкоранский имел большое влияние на часть выходцев из Азербайджана, в том числе на Среднем Урале, и собирал с соотечественников «дань». По информации СМИ, после смерти Ленкоранского азербайджанцы присягнули на верность вору в законе Гули (Надиру Салифову), который вышел на свободу осенью 2017 года после 22 лет заключения. Но, по словам адвоката Валиева Марины Конопелько, ни в ходе расследования уголовного дела, ни на судебных заседаниях никому из обвиняемых не было задано ни одного вопроса о связях с криминальными авторитетами, в частности с Ровшаном Ленкоранским.