В Нижнем Тагиле выбрали подрядчика для обслуживания детских площадок

Победителем электронного аукциона по обслуживанию оборудования детских игровых и спортивных площадок на территории города стало ООО «Гидравлика», сообщает пресс-служба мэрии Нижнего Тагила. Изначальная цена контракта составила 2,9 млн рублей.

С 1 марта и до 31 декабря специалисты компании должны следить за исправностью аттракционов и спортинвентаря в 16-ти городских парков и скверов. Также ООО «Гидравлика» будет проводить системный мониторинг оборудования, выполнять техническое обслуживание и ремонт.

«Почти половина из этих объектов отремонтирована в рамках национального проекта “Жилье и городская среда”. В парке Победы на ГГМ, спортивной площадке в Девятом посёлке и экопарке в микрорайоне Муринские пруды новые игровые комплексы, уличные тренажёры и скамьи установили всего несколько месяцев назад», — рассказали в мэрии.

Подрядчик обязан ежемесячно предоставлять фотоотчеты до сервисных работ и после. В техзадании также говорится, что подрядная организация должна ежедневно осматривать и следить за состоянием конструкций и малых архитектурных форм.

Напомним, что в 2020 году компания выиграла двухгодичный контракт на обслуживание городских фонтанов. В «Службе заказчика городского хозяйства» сообщили, что нареканий по работе в рамках действующих обязательств у компании не было.