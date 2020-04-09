На обслуживание городских фонтанов в Нижнем Тагиле за 2 года потратят 12,2 млн рублей

Победителем электронного аукциона по обслуживанию городских фонтанов стало ООО «Гидравлика», сообщает пресс-служба мэрии Нижнего Тагила. Сумма контракта составила 12,2 млн рублей. Договор с подрядчиком на содержание семи фонтанов будет заключён на два года. Это фонтан «Каменный цветок» в Комсомольском сквере, три фонтана, расположенных в Театральном сквере, а также по проспекту Ленина, 46 у Центральной аптеки, на площади Славы и по улице Ильича.

В этом году список расширился благодаря вводу в эксплуатацию фонтана в Пионерском сквере, который был полностью реконструирован в рамках национального проекта «Жильё и городская среда».

«Подрядчик должен до 30 апреля выполнить работы по расконсервации гидротехнических сооружений, провести пусконаладочные работы к ставшему уже традиционным празднику открытия городских фонтанов, осуществлять обслуживание с 1 мая по 30 сентября и до 31 октября 2020 года подготовить оборудование к зимнему сезону. В указанный период компания обязана заниматься текущими работами по замене воды, очистке декоративных элементов, днищ и стенок чаш от мусора, грязи и ила, проводить проверку работоспособности систем электро- и водоснабжения и ревизию иного оборудования», — говорят в мэрии.

Кроме того, подрядчик должен настроить работу водных композиций, подсветку и при наличии музыкальное оборудование. Также на подрядчика возлагаются обязанности по круглосуточной охране объектов и соблюдению их режима работы.