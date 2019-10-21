«У горниста появится друг-барабанщик». В Нижнем Тагиле после реконструкции открылся Пионерский сквер (ФОТО)

В воскресенье, 20 октября, на Вагонке состоялось торжественное открытие Пионерского сквера, расположенного между проспектом Вагоностроителей и улицей Ильича. Посмотреть, как похорошело любимое в прошлом место отдыха жителей района, приехали мэр города Владислав Пинаев и министр энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области Николай Смирнов.

Пионерский сквер в 1951 году строили практическим всем районом. В 90-е годы он пришёл в запустение, в нём обосновались маргиналы. Этим летом на территории началась реконструкция в рамках программы «Формирование комфортной городской среды».

После реконструкции в сквере появились большая детская площадка, маленькое футбольное поле, беседки, новые скамейки, урны, фонари и бесплатные туалеты. Главным украшением стал фонтан с фигурами лягушек из латуни, сделанных по подобию фигурок, которые были в фонтане в советское время.

«Мы живём рядом, но раньше с ребёнком приходилось гулять возле кинотеатра “Россия”. Очень понравилось, что здесь построили детские площадки. Когда я была маленькой, ходила сюда гулять с бабушкой, фонтан ещё тогда работал и были питьевые фонтанчики. В 90-е годы гулять здесь стало просто страшно, я рада, что сквер привели в порядок. Мы уже до открытия приходили сюда гулять, ребёнку нравится», — поделилась впечатлениями Алёна, мама семилетнего Демида.

У главного входа в сквер строители поставили фигуру пионера с горном. Скульптуру за свой счёт заказал субподрядчик, её создали мастера из Екатеринбурга.

«Жители говорят, что раньше здесь был ещё и барабанщик. Я так понял, это намёк на то, что горнисту нужен партнёр, в хорошем смысле слова. Горниста нам подарил подрядчик, видимо, попросим подарить ещё один подарок, — завил мэр Владислав Пинаев во время открытия сквера. — По-моему, получилось здорово. Будет тепло, наступит весна, у нас украсятся зеленью деревья, газоны, сквер будет выглядеть на порядок лучше. Мы превратили практически заброшенный участок в красивый сквер. Мы сейчас обсуждаем с подрядчиком возможность сделать светодиодный фонтан, чтобы зимой здесь было так же красиво, как в центре города. Центр Вагонки должен заиграть по-новому».

Как рассказал журналистам министр ЖКХ и энергетики региона Николай Смирнов, программа «Комфортная городская среда» в этом году реализуется в 51 населённом пункте Свердловской области. По его словам, каждый двор и сквер уникален и интересен, но идея тагильчан восстановить сквер с его историческим колоритом ему особенно понравилась.

«Мне понравилось, что в Пионерском сквере было сохранено то, что осталось у тагильчан в памяти. Это лягушки в фонтане, про которых все жители говорят, это горнист, это зонирование с местами отдыха для детей старшего возраста и маленьких. Такой подход, когда сохраняется память о прошлом и добавляется что-то новое, — это плюс этой территории. На следующий год у нас в планах обновление трёх общественных территорий и нескольких дворов в Нижнем Тагиле. Постепенно, год за годом Нижний Тагил будет становиться всё краше».

Как рассказал Владислав Пинаев, в 2020 году создание уютных мест отдыха начнётся в других районах города.