В Нижнем Тагиле ввели карантин из-за вспышки африканской чумы свиней в цехе по переработке мяса

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев подписал указ о введении в Нижнем Тагиле карантина из-за африканской чумы свиней. Вспышка возникла в цехе по переработке и продаже мяса, который находится в доме № 100 на улице Носова (ГГМ), отмечается в документе. Он принадлежит индивидуальному предпринимателю Андрею Колосюку. Сейчас объект могут посещать только ветеринарные врачи и персонал для выполнения производственных операций. Отгрузка инфицированной продукция запрещена. Она вся будет изолирована и уничтожена.

«Утвердить план мероприятий по предотвращению распространения африканской чумы свиней на территории Свердловской области. Возложить руководство по выполнению плана на чрезвычайную противоэпизоотическую комиссию региона», — отмечается в указе губернатора.

В плане мероприятий говорится, что на территории инфицированного объекта уничтожат всех крыс и мышей, установят дезинфекционные барьеры. Все свиньи в зоне 5 км от места происшествия будут проверены на предмет заболевания специалистами.

Также в ближайшее время будет организована работа по выявлению инфицированной продукции, произведённой в ноябре ООО «Коралл» и поступившей в Свердловскую область для продажи компанией «Эдем» (улица Индустриальная, 29).