В Нижнем Тагиле впервые прошёл «ночной» митинг за экологию

Вечером 5 октября в Комсомольском сквере прошёл «экологический» митинг, организованный нижнетагильской ячейкой КПРФ. Мероприятие собрало около 100 участников, но к концу протестной акции в парке осталось не более 50 человек. Спикерами на митинге выступили бывший депутат Госдумы II созыва от Нижнего Тагила Анатолий Котков, эколог Рамиль Хакимов, коммунисты Александр Корляков и Виктор Хомутинников, а также общественник Дмитрий Есин.

По результатам митинга была составлена резолюция с требованием изменить действующую мусорную реформу, а также решить проблему водоснабжения города. Резолюция, по словам организаторов, будет направлена в правительство Свердловской области и администрацию Нижнего Тагила.

Напомним, изначально коммунисты планировали организовать протестную акцию с 13:00 до 15:00 и с участием более 1500 жителей города. Но чиновники отказали активистам, заявив, что на данной территории с 10:00 до 20:00 будет проходить пикет, приуроченный ко Всемирному дню защиты животных. Позже КПРФ попросила мэрию разрешить им провести митинг с 20:01 до 22:00.

Днём 5 октября Александр Корляков проверил, как проходит акция зоозащитников. На месте мужчина увидел трёх пенсионеров, которые раздавали тематические листовки. Пожилая женщина пояснила, что выйти на пикет их попросило руководство ТОСа.