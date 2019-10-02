Администрация Нижнего Тагила согласовала КПРФ «ночной» экологический митинг 

Мэрия Нижнего Тагила согласовала местной ячейке КПРФ экологический митинг в Комсомольском сквере, который должен состояться в субботу, 5 октября, в 20:01.

Напомним, изначально коммунисты планировали организовать протестную акцию с 13:00 до 15:00 и с участием более 1500 жителей города. Но чиновники отказали активистам, заявив, что на данной территории с 10:00 до 20:00 будет проходить пикет, приуроченный ко Всемирному дню защиты животных. Позже коммунисты попросили мэрию разрешить им провести митинг с 20:01 до 22:00.

Ранее сообщалось, что с помощью митинга КПРФ хочет в очередной раз привлечь внимание властей к экологическим проблемам в Нижнем Тагиле: грязным воде и воздуху, а также неэффективной реализации мусорной реформы. Поводом для проведения протестной акции послужили слова свердловского губернатора Евгения Куйвашева о значительном снижении вредных выбросов в Нижнем Тагиле. На митинг приглашены представители различных общественных организаций и политических партий. Планируется, что во время акции будет организована работа открытого микрофона, будут раздаваться газеты и агитационные листовки, а также собираться подписи за пересмотр нормативов накопления твёрдых коммунальных отходов (ТКО).