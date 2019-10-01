После отказа мэрии в проведении экологического митинга в Нижнем Тагиле коммунисты попросили перенести его на 8 часов вечера

Коммунисты Нижнего Тагила подали в мэрию повторное уведомление о проведении экологического митинга 5 октября в Комсомольском сквере. Изначально местное отделение КПРФ планировало организовать протестную акцию с 13:00 до 15:00 и с участием более 1500 жителей города. Но чиновники отказали ему в этом, заявив, что на данной территории с 10:00 до 20:00 будет проходить пикет, приуроченный ко Всемирному дню защиты животных. Поэтому коммунисты попросили мэрию разрешить им провести митинг с 20:01 до 22:00. Они также предложили рассмотреть возможность переноса пикета инициативной группы в другое место. Если чиновники не пойдут КПРФ навстречу, то те намерены присоединиться и к пикету в защиту животных.

С помощью протестной акции КПРФ хочет в очередной раз привлечь внимание властей к экологическим проблемам в Тагиле: грязным воде и воздуху, а также неэффективной реализации мусорной реформы. Поводом для проведения протестной акции послужили слова свердловского губернатора Евгения Куйвашева о значительном снижении вредных выбросов в Нижнем Тагиле, говорил ранее агентству лидер тагильских коммунистов Михаил Бояркин.

На митинге планировалось организовать работу открытого микрофона и звукоусиливающей аппаратуры, распространить газеты и агитационные листовки, а также собрать подписи за пересмотр нормативов накопления твёрдых коммунальных отходов (ТКО). После подачи первого уведомления в мэрию начальник управления территориального развития и общественных связей администрации Нижнего Тагила Алексей Храмцов пригласил Михаила Бояркина к себе на беседу тет-а-тет и попытался отговорить его от проведения протестной акции.