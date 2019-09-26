Мэрия Нижнего Тагила отказала КПРФ в проведении экологического митинга в Комсомольском сквере

Тагильская мэрия не разрешила местным коммунистам организовать и провести 5 октября в Комсомольском сквере экологический митинг, на который они планировали привлечь более 1500 жителей города. По словам чиновников, в этот день с 10:00 до 20:00 на данной территории будет проходить пикет, приуроченный ко Всемирному дню защиты животных. Об этом лидеру тагильских коммунистов Михаилу Бояркину сообщил начальник управления территориального развития и общественных связей администрации Нижнего Тагила Алексей Храмцов. Накануне, 25 сентября, он пригласил представителя КПРФ к себе и попытался отговорить его от проведения протестной акции.

«Встреча для нас как для организаторов и жителей Нижнего Тагила была не очень приятной, — рассказал АН “Между строк” Михаил Бояркин. — Нам предложили провести митинг совсем в другом месте — на “Красной площади” у памятника работникам ВМЗ, погибшим в годы Великой Отечественной войны, на Выйской улице или на Руднике им. III Интернационала. Видимо, экологические проблемы Нижнего Тагила никого не интересуют в администрации, никто не планирует улучшать ситуацию. Соглашаться на другие места мы не будем однозначно. Никто не мешает нам провести в том же Комсомольском сквере собрание жителей города, встречу без звукоусиливающей аппаратуры, без лозунгов и транспарантов. Заодно посмотрим, какой пикет там будет».

Коммунисты планировали провести экологический митинг в Комсомольском сквере с 13:00 до 15:00. С помощью протестной акции КПРФ хочет в очередной раз привлечь внимание властей к экологическим проблемам в Тагиле: грязным воде и воздуху, а также неэффективной реализации мусорной реформы. Поводом для проведения протестной акции послужили слова свердловского губернатора Евгения Куйвашева о значительном снижении вредных выбросов в Нижнем Тагиле, говорил ранее агентству Михаил Бояркин. На митинге планировалось организовать работу открытого микрофона и звукоусиливающей аппаратуры, распространить газеты и агитационные листовки, а также собрать подписи за пересмотр нормативов накопления твёрдых коммунальных отходов (ТКО).

Напомним, с 1 января 2019 года в Свердловской области действуют новые правила обращения с ТКО. Контролировать работу всех организаций, которые работают с отходами, в северном кластере с центром в Нижнем Тагиле теперь должно ООО «Компания “Рифей”», аффилированное с «Тюменским экологическим объединением» (принадлежит энергоолигархам Артёму Бикову и Алексею Боброву). Региональный оператор занимается заключением договоров с жильцами, ТСЖ и управляющими компаниями на оказание услуг по вывозу ТКО, организует сбор, транспортировку и сдачу утилизирующим компаниям опасных отходов.

Жители многоквартирных домов в Северном кластере теперь платят за вывоз мусора 117,5 рубля, частники — 132,1 рубля. Тарифы многих тагильчан не устраивают, поэтому они регулярно проводят протестные акции с требованием найти способы снижения платы за обращение с ТКО.