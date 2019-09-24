В Нижнем Тагиле коммунисты готовят экологический митинг с участием более 1500 жителей

Коммунисты направили в мэрию Нижнего Тагила уведомление о проведении экологического митинга 5 октября. Мероприятие планируется провести с 13:00 до 15:00 в Комсомольском сквере с участием более 1500 жителей города. С помощью митинга КПРФ хочет в очередной раз привлечь внимание властей к экологическим проблемам в Тагиле: грязным воде и воздуху, а также неэффективной реализации мусорной реформы. Поводом для проведения протестной акции послужили слова свердловского губернатора Евгения Куйвашева о значительном снижении вредных выбросов в Нижнем Тагиле, рассказал АН «Между строк» лидер коммунистов Михаил Бояркин.

На митинг приглашены представители различных общественных организаций и политических партий. Во время него будет организована работа открытого микрофона и звукоусиливающей аппаратуры, будут раздаваться газеты и агитационные листовки, а также собираться подписи за пересмотр нормативов накопления твёрдых коммунальных отходов (ТКО).

Напомним, с 1 января 2019 года в Свердловской области действуют новые правила обращения с ТКО. Контролировать работу всех организаций, которые работают с отходами, в северном кластере с центром в Нижнем Тагиле теперь должно ООО «Компания “Рифей”», аффилированное с «Тюменским экологическим объединением» (принадлежит энергоолигархам Артёму Бикову и Алексею Боброву). Региональный оператор занимается заключением договоров с жильцами, ТСЖ и управляющими компаниями на оказание услуг по вывозу ТКО, организует сбор, транспортировку и сдачу утилизирующим компаниям опасных отходов.

Жители многоквартирных домов в Северном кластере теперь платят за вывоз мусора 117,5 рубля, частники — 132,1 рубля. Тарифы многих тагильчан не устраивают, поэтому они регулярно проводят протестные акции с требованием найти способы снижения платы за обращение с ТКО.