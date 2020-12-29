В Нижнем Тагиле в новогоднюю ночь запустят дополнительные рейсы трамваев

МУП «Тагильский трамвай» организует дополнительные рейсы в новогоднюю ночь. На каждом дополнительном маршруте будет работать по одному вагону, сообщили в предприятии.

Из-за морозов в ночь с 31 декабря на 1 января (по прогнозам синоптиков, ожидается до -40 градусов) дополнительных трамваев выйдет меньше, чем в предыдущие годы. Дополнительные вагоны будут запущены по маршрутам №3 (улица Островского — проспект Ленина — Красный Камень — Выя — улица Островского), №10, №15, №1/12 маршрут (УВЗ — улица Островского — Пихтовые горы).

Каждую праздничную ночь с 3:40 до 5:40 пассажиры смогут воспользоваться дежурными поездами, которые ежедневно курсируют по четырём маршрутам.

Вечером 31 декабря и утром 1 января количество вагонов на линии уменьшаться не будет, все регулярные маршруты начнут работу по расписанию выходного дня с 5-6 часов утра в полном объёме. До 10 января трамваи продолжат работу по графику выходного дня.

Расписание движения дополнительных трамваев в новогоднюю ночь, ежедневных утренних дежурных поездов и по регулярным маршрутам доступно на сайте МУП «Тагильский трамвай».