В Нижнем Тагиле с 1 января изменится расписание движения трамваев

С 1 января изменится расписание движения трамваев по маршрутам № 2, 3, 4, 8, 12 и 15. Трамваи будут ходить чаще.

«Благодаря новой группе вагоновожатых и прибывшим трамваям 71-415 улучшается транспортное обслуживание центральной части города и тагилстроевского направления — увеличивается количество рейсов и уменьшаются интервалы движения между трамваями по будням и в выходные», — сообщили в «Тагильском трамвае».

С 2021 года трамваи по 3-му кольцевому маршруту будут ходить в дневное время с интервалом в 8 минут вместо нынешних 10–20 минут. Вечером «тройка» будет ходить каждые 20 минут.

Интервал трамваев № 2, следующих по маршруту ул. Островского — центр города — Тагилстрой, сократится с часа до 35–40 минут. А на маршрут номер № 4 (Тагилстрой — ВМЗ) добавят ещё один трамвай.

Также изменится расписание 8-го маршрута (УВЗ — Приречный) и 12-го маршрута (ул. Островского — Пихтовые горы).

Расписание трамвая № 15 (ГГМ — Новая Кушва) изменится незначительно: в выходные дни некоторые рейсы сдвинутся на 1–5 минут.

Обновлённое расписание появится на сайте «Тагилтрам».