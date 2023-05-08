В Нижнем Тагиле в День Победы перекроют центральные улицы города

08.05.2023 20:05
В Нижнем Тагиле 9 мая для проведения мероприятий, посвящённых 78-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, будет закрыто движение и ограничена парковка на центральных улицах. Об этом АН «Между строк» сообщили в пресс-службе администрации города.
Уже с 03:00 будет закрыто движение на проспекте Ленина на участке от улицы Первомайской до улицы Пархоменко. С 07:00 и до окончания праздничных мероприятий движение будет перекрыто на большей части центральных улиц города:
- проспект Ленина на участке от улицы Островского до улицы Октябрьской Революции;
- улица Карла Маркса на участке от улицы Островского до проспекта Мира;
- проспект Мира на участке от улицы Заводской до улицы Карла Маркса;
- улица Горошникова на участке от улицы Заводской до улицы Красноармейской;
- проспект Строителей на участке от улицы Октябрьской Революции до улицы Пархоменко;
- улица Первомайская на участке от улицы Горошникова до улицы Газетной;
- улица Красноармейская на участке от улицы Горошникова до улицы Газетной;
- улица Огаркова на участке от улицы Уральской до улицы Ломоносова;
- улица Уральская на участке от улицы Красноармейской до улицы Островского;
- улица Пархоменко на участке от улицы Горошникова до улицы Газетной;
- улица Газетная на участке от проспекта Мира до улицы Островского;
- улица Ломоносова на участке от улицы Островского до улицы Пархоменко;
- улица Вязовская на участке от проспекта Ленина до улицы Газетной.
Парад в честь Дня Победы начнётся в 10:00. На 12:00 намечен старт традиционной легкоатлетической эстафеты. Напомним, что шествия трудовых коллективов и «Бессмертного полка» в 2023 году в Нижнем Тагиле были отменены.