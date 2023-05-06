В Нижнем Тагиле отменено шествие трудовых коллективов в День Победы

В Нижнем Тагиле буквально в последний момент отменили шествие трудовых коллективов на параде 9 мая. Об этом АН «Между строк» сообщил источник, знакомый с ситуацией. Информацию подтвердили в пресс-службе администрации Нижнего Тагила.

Как уточнили в мэрии, несмотря на отмену праздничного шествия работников тагильских предприятий, изменений в расписании не предвидится. Актуальной остаётся информация о проведении парада военной техники и легкоатлетических эстафет.

В 2023 году власти нескольких крупных российских городов отказались от проведения традиционных парадов 9 мая на фоне идущей спецоперации на Украине. Последний раз подобные ограничения коснулись россиян в 2020 году из-за коронавируса. Как сообщает издание 66.ru, в 2023 году полностью отменены парады как минимум в 22 городах страны.

Ранее стало известно об отмене шествия «Бессмертного полка» в Нижнем Тагиле. Об этом 20 апреля заявил глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев. Мэр пояснил, что ограничение введено из соображений безопасности, а вместо привычного шествия с портретами фотографии фронтовиков будут показывать на экране в центре Нижнего Тагила.